МВД Украины сообщило о ликвидации последствий удара по ЧАЭС

Фото: телеграм-канал "МВС України"

Украинское МВД сообщило в телеграм-канале о ликвидации последствий инцидента с дроном на Чернобыльской АЭС, который произошел в ночь на 14 февраля.

В ведомстве отметили, что мониторинг состояния объекта продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский в день старта Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля заявил, что Россия якобы ударила с помощью БПЛА по разрушенному энергоблоку станции, в результате чего повреждения получил защитный саркофаг. Кроме того, на месте ЧП начался пожар.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной подтасовкой и провокацией. Аналогичное мнение выразила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.