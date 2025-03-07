07 марта, 18:05Происшествия
МВД Украины сообщило о ликвидации последствий удара по ЧАЭС
Фото: телеграм-канал "МВС України"
Украинское МВД сообщило в телеграм-канале о ликвидации последствий инцидента с дроном на Чернобыльской АЭС, который произошел в ночь на 14 февраля.
В ведомстве отметили, что мониторинг состояния объекта продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский в день старта Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля заявил, что Россия якобы ударила с помощью БПЛА по разрушенному энергоблоку станции, в результате чего повреждения получил защитный саркофаг. Кроме того, на месте ЧП начался пожар.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной подтасовкой и провокацией. Аналогичное мнение выразила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.