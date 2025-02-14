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Обвинения России в ударе по Чернобыльской АЭС являются спланированной украинской провокацией перед Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что украинские представители регулярно посещают это мероприятие с различными информационными поводами и перформансами. Например, при бывшем украинском лидере Украины Петре Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) это были якобы паспорта российских военных.

"Теперь ездит (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский, только он ездит уже не с артефактами, он повысил ставки, но на самом деле я бы сказала, что он еще пробил дно", – цитирует дипломата РИА Новости.

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Зеленский заявил, что Россия якобы нанесла с помощью дрона удар по разрушенному энергоблоку Чернобыльской АЭС, в результате чего был поврежден защитный саркофаг.

Комментируя обвинения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их очередной подтасовкой и провокацией. Пресс-секретарь президента России выразил уверенность в том, что российская сторона не наносила удары по каким-либо ядерным объектам, добавив, что Киев "не гнушается" заниматься подобными провокациями.