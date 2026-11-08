В МИД заявили, что подрыв "Северных потоков" разрушил доверие между РФ и Европой

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Подрыв газопроводов "Северный поток" уничтожил остатки доверия между Россией и Европой. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

8 ноября исполняется 15 лет с момента ввода в эксплуатацию первой нитки "Северного потока". Дипломат отметил, что проект, который долгое время символизировал взаимовыгодное сотрудничество с Европой, теперь стал знаком смены эпохи в отношениях с Западом.

По его словам, еще недавно многие страны Евросоюза открыто выступали за развитие связей с Россией в энергетике, несмотря на давление извне.

"В европейских столицах отдавали себе отчет в том, что функционирование и расширение данного проекта отвечает интересам Евросоюза, так как призвано обеспечить надежные, устойчивые и экономически целесообразные поставки российского "голубого топлива", без которых невозможно процветание европейского континента", – приводит РИА Новости слова Масленникова.

Он подчеркнул, что доступный российский газ был одной из основ благополучия Евросоюза, и нынешнее состояние европейской экономики это подтверждает. Дипломат добавил, что теракт в отношении "Северных потоков" подорвал не только физическую инфраструктуру, но и доверие между сторонами.

"Вдруг оказалось, что все это время Европа вовсе не развивала взаимовыгодное сотрудничество с Россией, а пребывала в "зависимости" от нее", – отметил он.

По словам Масленникова, разрушение проекта преподносилось как "освобождение" от "энергетических оков", однако привело к попаданию в не меньшую зависимость от другого поставщика.

Газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В ходе расследования Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к диверсии. Позднее были установлены личности еще двух подозреваемых.

Гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву, задержали в Италии в августе 2025 года. Обвинение ему предъявили в 2026 году.

В октябре стало известно, что украинцу Сергею Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении против гражданских объектов. Всего до 17 декабря запланировано 16 слушаний. Кузнецов в ходе рассмотрения уголовного дела в Высшем земельном суде Гамбурга не стал давать устные показания.