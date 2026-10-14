Фигурант дела о "Северных потоках" Кузнецов примет участие в первом заседании суда

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Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопроводов "Северный поток", примет участие в первом заседании суда в Гамбурге 14 октября. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Никола Канестрини, который также направляется в Германию для участия в процессе.

По словам защитника, Кузнецов будет присутствовать на заседании. При этом участие обвиняемого в последующих слушаниях пока не подтверждено. Канестрини подчеркнул, что его подзащитный имеет право участвовать в заседаниях суда.

Высший земельный суд Гамбурга в начале сентября объявил, что рассмотрение дела начнется 14 октября. Всего до 17 декабря запланировано 16 слушаний.

Газопроводы "Северный поток" были подорваны в 2022 году. В рамках расследования Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к диверсии. Позднее были установлены личности еще двух подозреваемых.

В августе 2025 года в Италии задержали гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву. В 2026 году ему предъявили обвинение.