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14 октября, 15:29

Политика

Прокуратура ФРГ предъявила украинцу обвинение по делу о "Северных потоках"

Фото: depositphotos/travelwitness

Гражданину Украины Сергею Кузнецову предъявили в Германии обвинение в военном преступлении против гражданских объектов, речь идет о подрыве "Северных потоков", сообщает РИА Новости.

14 октября в Высшем земельном суде Гамбурга начались слушания по делу Кузнецова. Представитель гособвинения заявил, что деяния, совершенные им как военнослужащим и с ведома государственных структур Украины, следует расценивать как военное преступление. Таким образом прокуратура обосновывает военную квалификацию содеянного.

По версии обвинения, в 2022 году, когда Кузнецов служил в ВСУ, он разработал план уничтожения российских экспортных газопроводов. Сделал он это вместе с другими военными и по поручению государственных органов Украины. Для исполнения замысла он собрал диверсионную группу. В нее вошли несколько профессиональных водолазов, шкипер и специалист по взрывчатым веществам.

Кузнецов попал в Германию через Польшу по поддельному украинскому паспорту. В Ростоке группа арендовала парусную яхту "Андромеда", доставила на ней взрывчатку к датскому острову Борнхольм и установила на морском дне заряды с часовыми механизмами.

Газопроводы "Северный поток" подорвали в сентябре 2022 года. В ходе расследования Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу. Его подозревают в причастности к диверсии. Позднее были установлены личности еще двух подозреваемых.

Гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву, задержали в Италии в августе 2025 года. Обвинение ему предъявили в 2026 году.

Всего до 17 декабря запланировано 16 слушаний. Кузнецов в ходе рассмотрения уголовного дела в Высшем земельном суде Гамбурга не стал давать устные показания.

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