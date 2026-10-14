Обвиняемый в подрыве "Северного потока" украинец отказался от дачи показаний

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Гражданин Украины Сергей Кузнецов, который обвиняется в координации подрыва газопроводов "Северный поток", не стал давать устные показания в ходе рассмотрения уголовного дела в Высшем земельном суде Гамбурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда судья предложил обвиняемому взять слово, тот ответил отрицательно.

Газопроводы "Северный поток" были подорваны в 2022 году. В рамках расследования Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к диверсии. Позднее были установлены личности еще двух подозреваемых.

В августе 2025 года в Италии задержали гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву. В 2026 году ему предъявили обвинение.

В среду, 14 октября, началось рассмотрение дела по подрыву газопроводов. Всего до 17 декабря запланировано 16 слушаний.