Эрдоган выразил надежду на положительные результаты переговоров по Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что дипломатические усилия по Украине приведут к положительному результату. Об этом он заявил в ходе телефонного разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе диалога лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события. Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара будет и дальше вносить вклад в урегулирование кризиса на Украине.

Эрдоган также отметил важность расширения контактов как с Украиной, так и с Россией.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе гарантии безопасности после окончания конфликта, а также снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Ожидается, что американскую делегацию возглавят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.