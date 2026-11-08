Премьера байопика о Шуре запланирована на следующий год

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Премьера фильма, основанного на автобиографии певца Шуры (настоящее имя – Александр Медведев), намечена на 2027 год. Об этом артист рассказал РИА Новости.

"Мы сначала отработаем большой сольный концерт в зале "Москва" 28 мая – и оттуда уже будем плясать с фильмом. На концерте будут сниматься куски для кино, там мы начнем", – сказал певец.

Сценарий певец рассчитывает изучить в ближайшее время. При работе над проектом он советуется с лидером группы "Руки Вверх!" Сергеем Жуковым, у которого, по словам Шуры, большой опыт в киноиндустрии.

О содержании будущей ленты певец высказался отдельно: "В книжке очень много трогательных моментов и лирики – так надо было, жизнь такая была. А кино мы будем снимать ржачное. Чуть-чуть, конечно, дадим места для слез, но в целом кино будет веселое. Сегодня нашей стране нужно как можно больше улыбок".

В апреле артист представил книгу-автобиографию "Смех и слезы". Тогда же он сообщил, что фильм планируется показать в кинотеатрах по всей России.

Шура стал популярен в конце 1990-х годов благодаря эпатажному образу и хитам "Холодная луна" и "Отшумели летние дожди".

