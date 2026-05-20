Шура поделился планами показать фильм о себе во всех кинотеатрах России

Певец Шура (настоящее имя – Александр Медведев. – Прим. ред.) планирует, что кино о нем выйдет в прокат по всей России. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Я думаю, что кино у нас получится. Пока что я хочу, чтобы оно просто получилось качественным, но я уверен, что во всех кинотеатрах страны оно будет показываться и сможет вызвать интерес зрителя", – сказал он.

Ранее состоялась презентации книги Шуры "Смех и слезы". По словам певца, автобиография – это только начало. В ближайшем будущем начнутся съемки байопика о его пути.

Артист прославился в конце 90-х. Зрители его полюбили за эпатажный образ и яркие хиты. Среди них – "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна".

Тем временем другая звезда 90-х – певица Линда – оказалась участницей уголовного дела. Речь идет о присвоении прав на песни, принадлежавшие продюсеру Максиму Фадееву.

Линду заподозрили в том, что она и директор компании "Профит" Дарья Шамова незаконным образом переписали на себя права на звучащие в репертуаре артистки композиции. При этом ее продюсер Михаил Кувшинов стал подозреваемым в этом деле. Его отправили под домашний арест до 20 июня.

