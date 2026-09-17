Трехлетний ребенок утонул во дворе частного дома в Подмосковье

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В подмосковном поселке Дорохово под Рузой трехлетний мальчик утонул в искусственном водоеме во дворе частного дома. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Трагедия произошла 16 сентября. По информации источника РИА Новости, малыш находился на участке вместе с матерью: он играл в доме и во дворе, но в какой-то момент пропал из виду. Осмотрев территорию, женщина нашла сына мертвым в небольшом искусственном пруду.

"По данным следствия, <...> ребенок, играя на участке <...>, упал в яму, наполненную водой, в результате чего утонул", – заявили в СК.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Проводятся допросы, в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

Ранее девятимесячный ребенок утонул в одной из квартир в Уфе. Во время купания он остался ненадолго без присмотра матери. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

До этого в Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике. 41-летняя женщина занималась бытовыми делами в частном доме на улице Таежной поселка Октябрьского. Рядом с ней в этот момент находились трое ее малолетних детей.

В какой-то момент один из сыновей вышел из дома во двор, а спустя какое-то время мать обнаружила его погибшим.

