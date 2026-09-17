Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 12:30

Происшествия

Трехлетний ребенок утонул во дворе частного дома в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном поселке Дорохово под Рузой трехлетний мальчик утонул в искусственном водоеме во дворе частного дома. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Трагедия произошла 16 сентября. По информации источника РИА Новости, малыш находился на участке вместе с матерью: он играл в доме и во дворе, но в какой-то момент пропал из виду. Осмотрев территорию, женщина нашла сына мертвым в небольшом искусственном пруду.

"По данным следствия, <...> ребенок, играя на участке <...>, упал в яму, наполненную водой, в результате чего утонул", – заявили в СК.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Проводятся допросы, в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

Ранее девятимесячный ребенок утонул в одной из квартир в Уфе. Во время купания он остался ненадолго без присмотра матери. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

До этого в Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике. 41-летняя женщина занималась бытовыми делами в частном доме на улице Таежной поселка Октябрьского. Рядом с ней в этот момент находились трое ее малолетних детей.

В какой-то момент один из сыновей вышел из дома во двор, а спустя какое-то время мать обнаружила его погибшим.

Читайте также


происшествия

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика