Памфилова предупредила о подменах видео с избирательных участков с помощью ИИ

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволяют злоумышленникам в прямом эфире полностью подменять происходящее на трансляции с избирательного участка. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к выборам в единый день голосования.

Она напомнила, что на прошлых выборах ЦИК уже сталкивалась с подменой изображений и фальсификациями видео с помощью нейросетей.

При этом, по ее словам, сейчас угроза вышла на новый уровень. Злоумышленники научились подменять картинку в режиме реального времени. Например, кадры могут показывать, что человек выполняет на участке определенные действия, но после применения ИИ на видео он будет делать совершенно другое.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Для участия в них зарегистрирован 4 361 кандидат. Жители столицы смогут проголосовать всеми способами: традиционный бумажный бюллетень, терминалы электронного голосования и онлайн-голосование.

Владимир Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы. Он подчеркнул, что таким образом граждане могут реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение.