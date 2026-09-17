Памфилова заявила, что в дни голосования будет использоваться система "Выборы"

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В дни выборов в Госдуму будет использоваться государственная автоматизированная система "Выборы", которая создана полностью на отечественном программном обеспечении, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Именно с этого года в постоянную эксплуатацию запущена собранная полностью, подчеркну, на отечественной конструкции, отечественном железе, так называемом отечественном программном обеспечении", – цитирует ее РИА Новости.

Памфилова обратила внимание, что в системе нет ничего иностранного.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Для участия в них зарегистрирован 4 361 кандидат.

Москвичи смогут проголосовать всеми способами: традиционный бумажный бюллетень, терминалы электронного голосования и онлайн-голосование.

Владимир Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы, подчеркнув, что они могут реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение.

