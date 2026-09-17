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17 сентября, 16:13

Общество

Новосибирские врачи удалили из мозга пациентки кисту размером с перепелиное яйцо

Фото: zdrav.nso.ru

В Новосибирской областной клинической больнице нейрохирурги провели операцию по удалению кисты размером с перепелиное яйцо из глубины мозга пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Женщина поступила в стационар с жалобами на сильную головную боль и нарушение координации. Компьютерная томография показала, что причиной стала врожденная киста, которая со временем стала больше и начала блокировать прохождение спинномозговой жидкости. По словам врачей, такое состояние могло привести к летальному исходу.

Доступ к образованию диаметром около 2,5–3 сантиметров хирурги получили через разрез над бровью и небольшое отверстие в черепе. Затем они вскрыли терминальную пластинку, отделяющую головной мозг от третьего желудочка, откачали жидкость из кисты и извлекли капсулу. После этого врачи вернули кость на место и закрепили.

Как рассказал нейрохирург больницы Шалиндер Аул, все главные структуры мозга врачи миновали через естественные щели. При этом такой способ доступа к кисте в медучреждении применили впервые.

Заведующий нейрохирургическим отделением Александр Бобылев отметил, что сложность операции заключалась в ограниченности операционного поля и небольшом операционном коридоре. По его словам, успех зависел от сочетания хорошо оснащенной операционной и опыта медиков. Пациентку выпишут уже на этой неделе.

Ранее специалисты Ступинской больницы избавили пациентку от полипа размером с куриное яйцо в носоглотке. Новообразование разрослось через полость носа в носоглотку, мешая девушке дышать и глотать. Врачи удалили полип эндоскопически, прямо из пазухи. Операция длилась около двух часов. После этого дыхание пациентки сразу восстановилось.

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