Подмосковные хирурги удалили пациентке полип размером с куриное яйцо

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Врачи Ступинской больницы удалили пациентке огромный полип, который вырос в носоглотке. По размеру новообразование было сопоставимо с куриным яйцом, сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Девушка обратилась в оториноларингологическое отделение с жалобой на полное отсутствие носового дыхания слева. Пациентка также заметила в горле новообразование, свисавшее из носоглотки.

При осмотре выяснилось, что за язычком находился крупный антрохоанальный полип – доброкачественное образование из слизистой гайморовой пазухи, которое распространялось через полость носа в носоглотку. Оно мешало не только дышать, но и глотать.

"Более трети пациентов с антрохоанальными полипами – дети. У самой пациентки полип впервые вырезали еще в детстве, но он рецидивировал", – рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.

По словам специалиста, полип вместе с ножкой удалили эндоскопически, прямо из пазухи. Вместе с исправлением искривленной перегородки носа вся операция заняла около двух часов. Размер полипа составил 6 на 4 сантиметра, поэтому его пришлось вытаскивать через рот, уточнил Шарков.

Нормальное дыхание пациентки восстановилось сразу после вмешательства. Девушку выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее медики в Серпухове удалили из носа женщины фрагмент зубной пломбы. Он находился в левой гайморовой пазухе и попал туда, предположительно, при давнем лечении зуба. С помощью инструментов хирурги аккуратно достали инородное тело и убрали возникшие там грибковые массы.