В Союзе журналистов Москвы обсудили защиту молодежи от террористов через медиаобразование

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В столице прошел расширенный круглый стол на тему "Медиаобразование как инструмент противодействия идеологии терроризма среди молодежи". Инициатором события стал Союз журналистов Москвы.

Участниками дискуссии стали журналисты, преподаватели и эксперты по информационной безопасности. Поводом для встречи послужила тревожная статистика – террористические организации начали вербовать подростков через соцсети для совершения преступлений.

Эксперты подробно обсудили, как террористическая идеология распространяется через современные медиа. В частности, радикальный контент выпадает человеку уже после одного случайного нажатия. Подростки лишаются критического мышления из-за коротких видеороликов, при этом насилие злоумышленники превращают в квесты и челленджи, обещая вознаграждение.

Участники беседы пришли к выводу, что для просвещения молодежи необходимо системное медиаобразование, благодаря которому появятся методы противодействия вербовщикам. Например, предлагается создать единый реестр верифицированного образовательного контента для школьников, который расскажет им о том, как работают вбросы. Также необходимо обучение педагогов и психологов цифровой гигиене. Не помешают и публичные разговоры с обсуждением конкретных примеров.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова указала на важность формирования цифровой гигиены у детей. По ее словам, украинские кол-центры все чаще вербуют именно подростков. Они способны "прозвонить" всех российских школьников всего за 2,5 недели.

