08 сентября, 16:16Общество
Львова-Белова заявила о необходимости формирования цифровой гигиены у детей
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
У детей необходимо формировать цифровую гигиену, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Поводом стала активность украинских кол-центров, которые, по ее словам, пытаются вовлекать школьников в деструктивную деятельность.
"Сейчас на Украине 500 кол-центров, которые каждый день осуществляют 1,2 миллиона звонков в Россию", – сказала она, выступая на II Всероссийском съезде родительских комитетов.
При этом в стране обучаются 17 миллионов школьников, указала Львова-Белова. Такое количество звонков позволяет "прозвонить" всех учащихся примерно за 2,5 недели.
Омбудсмен также отметила, что если раньше звонки были направлены на выманивание денег, то теперь кол-центры начинают давить на несовершеннолетних.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов призвал родителей не давать детям до 7 лет гаджеты. Он указал, что информационные технологии сильно увлекают несовершеннолетних, формируя зависимость. По словам министра, в дошкольном возрасте лучше читать сказки, гулять, посещать культурные учреждения.