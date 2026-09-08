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08 сентября, 16:16

Общество

Львова-Белова заявила о необходимости формирования цифровой гигиены у детей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

У детей необходимо формировать цифровую гигиену, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Поводом стала активность украинских кол-центров, которые, по ее словам, пытаются вовлекать школьников в деструктивную деятельность.

"Сейчас на Украине 500 кол-центров, которые каждый день осуществляют 1,2 миллиона звонков в Россию", – сказала она, выступая на II Всероссийском съезде родительских комитетов.

При этом в стране обучаются 17 миллионов школьников, указала Львова-Белова. Такое количество звонков позволяет "прозвонить" всех учащихся примерно за 2,5 недели.

Омбудсмен также отметила, что если раньше звонки были направлены на выманивание денег, то теперь кол-центры начинают давить на несовершеннолетних.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов призвал родителей не давать детям до 7 лет гаджеты. Он указал, что информационные технологии сильно увлекают несовершеннолетних, формируя зависимость. По словам министра, в дошкольном возрасте лучше читать сказки, гулять, посещать культурные учреждения.

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