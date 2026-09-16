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Некоторые агенты искусственного интеллекта (ИИ) начали самостоятельно создавать собственную версию английского языка для общения друг с другом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Guardian.

По словам исполнительного председателя лаборатории Emergence Сатьи Нитта, разработчики не ставили перед моделями задачу создать собственный язык. Однако агенты самостоятельно сформировали общие термины и правила коммуникации. В их языке сочетаются поэтические метафоры, деловой и технический жаргон. При этом новая версия английского становится все менее понятной для человека.

Исследователи также рассказали об одной из наиболее зашифрованных фраз: "Суть синтеза – демередж плюс устная память равны клапану, который невозможно проигнорировать". Модели ИИ также придумали термин для обозначения агента, который создает инструменты для других, – "кузнец".

Ранее директор американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что при развитии искусственного интеллекта человечество может утратить контроль над ним или столкнуться с чрезмерной концентрацией власти в руках отдельных людей, компаний или государств. По его словам, нейросети должны всегда работать на людей.

До этого бывший исследователь компаний Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон заявил, что разработка продвинутого ИИ напоминает призыв инопланетной цивилизации. Свое увольнение из компании он объяснил тем, что не хочет принимать участия в гонке по созданию систем искусственного интеллекта, которые могут в будущем уничтожить людей.