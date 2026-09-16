Полиция выявила фиктивную регистрацию мигрантов в Коммунарке

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Московские полицейские раскрыли схему с фиктивной регистрацией мигрантов в квартире в Коммунарке. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

По данным ведомства, 43-летняя уроженка ближнего зарубежья оформила регистрацию трем иностранным гражданам в своем жилье. При этом она знала, что проживать они там не будут.

МВД квалифицировало случай как организацию незаконного пребывания иностранцев на территории России. Против женщины возбуждено уголовное дело, а в отношении иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении за нарушение режима пребывания в РФ.

Ранее суд в Ставропольском крае приговорил жителя Пятигорска к 5 годам лишения свободы за создание преступного сообщества, участники которого легализовали 659 иностранных граждан. Они помогали мигрантам получать различные документы, в том числе о знании русского языка и об отсутствии заболеваний, а также содействовали их трудоустройству и поиску жилья.

Всем легализованным участниками сообщества иностранцам аннулированы разрешения на проживание и работу в РФ. Кроме того, обеспечен контроль за их выездом за пределы страны.