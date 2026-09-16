Актер Сергей Белоголовцев рассказал о восстановлении после инсульта

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Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев рассказал, что после пережитого в 2024 году инсульта его речь не пострадала, однако голос стал тише. Подробностями восстановления он поделился в подкасте Димы Воробья.

По словам артиста, незадолго до случившегося он почти не отдыхал и много работал.

"Никакие деньги потом вам не вернут здоровье. Поэтому не надрывайтесь. Надо уметь отдыхать, останавливаться, переключаться", – отметил актер.

Момент ухудшения состояния Белоголовцев толком не помнит. Он упал в ванной комнате, где его нашла младшая сестра. Суммы на его лечение и реабилитацию пожертвовали артисты "Квартета И". Актер указал, что не ожидал этого и лично поблагодарил их.

При этом Белоголовцев рассказал, что поддерживает отношения с бывшими коллегами Татьяной Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Михаилом Шацем (признан в РФ иноагентом), несмотря на их отъезд за границу и нынешний статус. Артист также выразил надежду на возвращение к полноценной работе и возобновление посещения актерских проб.

Белоголовцева доставили в больницу в начале декабря 2024 года. Директор артиста Екатерина Белоголовцева говорила, что телеведущему сделали операцию по удалению аппендикса.

В феврале 2025-го представитель шоумена сообщила, что Белоголовцев не сможет принять участие в спектаклях по состоянию здоровья. По данным СМИ, у него наблюдались слабость, "непослушность" тела и паралич левой руки и ноги. При этом передвигаться мужчине помогали родственники, так как из-за пережитого инсульта он был прикован к инвалидной коляске.

Позже Белоголовцев сообщил, что уже приступил к работе. Артист отмечал, что чувствует себя хорошо.

