Актер Сергей Белоголовцев перенес операцию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Шоумен, актер Сергей Белоголовцев находится в больнице, но его скоро выпишут. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его директора Екатерину Белоголовцеву.

"Ничего страшного. Это достаточно плановая история. Здесь ничего такого нет", – сказала она и уверила, что с артистом все в порядке.

Директор Белоголовцева подчеркнула, что "скоро он будет скакать", так как уже 14 декабря, в субботу, его должны выписать. По словам другого источника СМИ, у артиста выявили острый аппендицит, из-за чего его пришлось госпитализировать 11 декабря. По данным собеседника, шоумена отвезли в больницу имени Виноградова из медцентра, где он находился ранее.

В беседе с Агентством "Москва" Белоголовцева уточнила, что вчера артисту сделали операцию по удалению аппендикса.

"Операция прошла без осложнений. Сейчас он чувствует себя хорошо", – поделилась она.

О госпитализации Белоголовцева стало известно утром 12 декабря. По информации СМИ, на днях телеведущий проходил плановое обследование в одной из столичных клиник: там у него обнаружили аппендицит.

До этого сын актера Бориса Щербакова Василий рассказал, что его отец чувствует себя хорошо после операции на скуле. Мужчину госпитализировали 5 декабря после неудачного падения. Сейчас актер идет на поправку, но говорить о времени выписки пока рано.

