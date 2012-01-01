Близкие Василия Ливанова рассказали о его самочувствии после удаления тромба

В последние недели в Сети появляется немало сообщений о серьезных проблемах со здоровьем у звезд российского шоу-бизнеса. Подробнее о состоянии Василия Ливанова, Раисы Рязановой и других – в материале Москвы 24.

Василий Ливанов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Череда госпитализаций началась в жизни 89-летнего советского актера Василия Ливанова еще осенью. В сентябре он попал в больницу с инсультом. Во время хирургического вмешательства по удалению тромба у народного артиста РСФСР остановилось сердце, из-за чего его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, передавало издание Life.ru.

Затем состояние актера удалось стабилизировать, но в октябре во время комплексного обследования врачи диагностировали у Ливанова злокачественную опухоль в области малого таза, передавал телеграм-канал Shot. Уже в середине ноября Mash сообщал, что артист попал в реанимацию из-за желудочно-кишечного кровотечения, открывшегося на фоне приема лекарств. А 11 декабря стало известно, что народный артист находится в одной из московских клиник, где ему удалили тромб, закупоривший артерию в руке. Информацию подтвердили невестка актера Екатерина Ливанова и его друг, поэт-песенник Юрий Энтин.

Близкие "советского Шерлока Холмса" заверили журналистов, что сейчас артист чувствует себя хорошо, и уже через пару дней будет готов к выписке.

Александр Балуев

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

10 декабря в СМИ появилась информация, что у 66-летнего актера театра и кино Александра Балуева диагностировали крайнюю степень износа структур тазобедренного сустава. В сообщении телеграм-канала Mash отмечалось, что пациентам с такой патологией становится тяжело не только ходить, но и сидеть, а от боли может даже повышаться температура тела.

Врачи, обследовавшие актера, настаивают на операции по эндопротезированию, причем сделать ее нужно как можно скорее. Восстановление после такого вмешательства может занять до полугода, поэтому Балуеву придется сделать перерыв в карьере.

Но график артиста плотный и расписан до конца января: на данный момент звезда фильма "Благословите женщину" задействован в четырех театральных постановках, с которыми намечены гастроли по городам России: "Признание", "Муж в рассрочку", "Мещане" и "Роман". Актер намерен выполнить все обязательства несмотря на проблемы со здоровьем.

Раиса Рязанова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

10 декабря народная артистка РФ тоже попала в больницу. 80-летняя звезда картины "Москва слезам не верит" пожаловалась врачам на боли в груди, передает The Voice. В клинике Раисе Рязановой провели комплексное обследование и диагностировали нарушение сердечного ритма.

У пациентов с подобным диагнозом есть риск остановки сердца, а также острого инфаркта. Выявленный у актрисы недуг осложняется ее склонностью к повышенному артериальному давлению. Звезде назначили лечение и выписали домой, сообщал телеграм-канал Shot.

Проблемы со здоровьем у актрисы обострились после инцидента с мошенниками. Те убедили Рязанову в том, что она якобы попала в списки спонсоров украинских военных, и заявили, что с ее счета было переведено 30 миллионов рублей на нужды ВСУ. Актрисе предложили доказать свою непричастность и передать четыре миллиона "сотрудникам ФСБ", сообщала "Комсомольская правда". После передачи денег артистка вновь решила связаться с мошенниками, но попытки не увенчались успехом. Тогда Рязанова обратилась в полицию.

Борис Щербаков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

5 декабря народный артист России упал в подъезде своего дома в центре Москвы и сильно ударился головой. Бориса Щербакова обнаружила лежащим на полу его жена Татьяна Бронзова.

74-летнего актера оперативно госпитализировали с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга, он находился в состоянии средней тяжести, передавал телеграм-канал Shot.

9 декабря сын Щербакова, Василий рассказал, что актера успешно прооперировали: ему вправили смещенную скуловую кость и зафиксировали ее металлической спицей.

Однако, по данным СМИ, во время полного обследования в больнице у артиста еще обнаружили редкое заболевание кишечника – пневматоз. Медики пояснили, что пока операция не требуется, но предупредили Щербакова о риске тяжелых осложнений и кровотечений, а также порекомендовали внимательно следить за здоровьем.

Лариса Голубкина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

6 декабря издание StarHit передавало, что 84-летней вдове Андрея Миронова потребовалась помощь медиков. Звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина уже 10 лет борется с раком и имеет паллиативный статус. Дочь легенды советского кино, актриса Мария Голубкина, прокомментировала состояние матери.



Мария Голубкина актриса Лучше уже вряд ли будет, честно признаюсь. А потом, многие умирали в более юном возрасте, а дожить до таких лет – это круто на самом деле. И ничего удивительного, мы все когда-то умрем, будем к этому готовиться, потому что это самый ответственный шаг в жизни. У мамы еле-еле душа в теле.

Напомним, в 2014 году артистке поставили диагноз "макроглобулинемия Вальденстрема". Это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. Все эти годы Голубкина борется с болезнью, регулярно принимает специальные препараты, но в последнее время они перестали помогать, и появились сильные боли. На сегодняшний день врачам в итоге удалось стабилизировать состояние Голубкиной.