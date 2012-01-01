Андрей Губин пожаловался на резкое ухудшение здоровья

Звезда 90-х Андрей Губин заявил, что не споет на новогодних корпоративах. Причина тому – проблемы со здоровьем: около 20 лет певец страдает от серьезного неврологического заболевания. Подробнее – в материале Москвы 24.

Постоянно болит лицо и тело

Фото: телеграм-канал Mash

28 ноября в беседе с телеграм-каналом Mash Андрей Губин признался, что его состояние ухудшилось и он больше не сможет выступать. Артист пожаловался на непрекращающиеся боли в лице и во всем теле, поэтому долгожданное возвращение на музыкальный Олимп отменяется.



Андрей рассказал, что на этот раз отказался не только от массовых концертов, но даже от корпоративов: хотя ему и предлагали хорошие деньги, он не желает "показывать уровень хуже, чем был".

В 2000-х у певца диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание – левостороннюю прозопалгию. Оно сопровождается постоянными болезненными ощущениями во всем теле. Артист не раз признавался журналистам, что хочет умереть, потому что каждый день испытывает сильную боль и чувствует, будто "гниет заживо".

Из-за болезни Губин уже более 15 лет не выступает и ведет затворнический образ жизни. В интервью "Комсомольской правде" в мае этого года певец уже говорил о желании навсегда попрощаться со сценой.



Андрей Губин певец В таком состоянии, как у меня сейчас, выступать абсолютно невозможно. У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, я засыпаю и просыпаюсь с болью. Мне каждый день тяжело дышать. Дышать тяжело, понимаете? Я умираю, а вы меня на сцену гоните. Мне даже под фонограмму постоять с микрофоном совсем нелегко.

Отмечается, что врачи не могут облегчить страдания звезды.

Песен на 10 альбомов

Фото: vk.com/АНДРЕЙ ГУБИН || ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Однако в августе этого года артист все же появился на публике. Продюсер и композитор Игорь Крутой организовал юбилейный концерт в честь 50-летия Губина, и в рамках фестиваля "Новая волна" современные эстрадные исполнители перепели хиты звезды 90-х.

Губин наблюдал за происходящим с первого ряда, но на сцену так и не вышел. Однако фестиваль воодушевил артиста: после него Андрей дал эксклюзивное интервью телеграм-каналу Mash, где поделился амбициозными планами вернуться на сцену. Кроме того, певец заявлял, что плотно занялся здоровьем, наладилась и личная жизнь – появилась подруга.

Причем несмотря на тяжелый недуг, Губин не перестает творить и написал много новых треков, которых хватит на 10 альбомов, говорил сам артист.

"Я уговорю его вернуться на сцену"

Тогда Игорь Крутой решил, что появление даже в зрительном зале – уже большой шаг для Губина и задался целью вернуть певца в строй. В октябре продюсер опубликовал в соцсетях видео встречи с артистом в одном из московских ресторанов. Музыканты обсудили прошедший юбилейный концерт и строили планы на будущее. Народный артист был настроен оптимистично, о чем писал в соцсетях.



Игорь Крутой композитор, народный артист РФ Андрюша при всей закрытости в последнее время при мне оттаивает, может пошутить, поприкалываться... Я благодарен ему за то, что минувшим летом он доверился мне, и мы на "Волне" с блеском отгуляли его "полтинник", в котором старые хиты Андрея с удовольствием исполнили наши звезды. В жизни Андрюше досталось: и ранняя смерть родителей, и болезнь, да и много разочарований, но при всем этом он продолжает сочинять, и очень хочется верить, что рано или поздно я его уговорю вернуться на сцену и исполнить все написанное за эти годы "молчания".

Как сообщали СМИ, Губин тогда признался, что диалог с продюсером был, но музыканты пока ни о чем не договорились.