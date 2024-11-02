Жена Брюса Уиллиса рассказала о ранних симптомах его деменции

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Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис заявила, что из-за заикания, которое было у артиста с раннего детства, был упущен ранний симптом его деменции, а именно проблемы с речью. Об этом она сообщила в интервью изданию Town&Country.

По ее словам, заикание Уиллис всегда умело скрывал, но даже если оно проявлялось, то окружающие списывали это на стресс.

"В жизни бы я не подумала, что это может быть свидетельством деменции у такого молодого человека", – призналась Хеминг.

Она также подчеркнула, что заикание мужа привело его к актерскому мастерству: преподаватель театра в колледже, где учился Уиллис, посоветовал будущему артисту заучивать сценарии, чтобы произносить их без заикания. После этого он задумался о том, чтобы стать профессиональным актером.

Проблемы со здоровьем у Уиллиса начались несколько лет назад. СМИ писали, что некоторое время он был вынужден сниматься с наушником в ухе. По информации журналистов, актеру диктовали текст прямо на съемочной площадке. В 2021 году его супруга рассказала о решении Уиллиса завершить карьеру.

Уже в 2023 году СМИ писали, что у актера выявили лобно-височную деменцию. Сообщалось, что она приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

В сентябре этого года стало известно, что состояние актера ухудшается. В частности, журналисты писали, что в последнее время Уиллис почти не может ходить самостоятельно, поэтому везде находится в сопровождении ассистента или охранника, а если и ездит в машине, то только на пассажирском сиденье.

В марте 2025 года актеру должно исполниться 70 лет. Однако близкие переживают, что он может не дожить до юбилея. По словам источников, семья уже "готовится к неизбежному".