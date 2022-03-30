Брюс Уиллис прекращает актерскую карьеру из-за диагностированной афазии

Фото: ТАСС/William Volcov/Zuma
Американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за диагностированной афазии. Об этом сообщила его супруга Эмма Хеминг-Уиллис на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
"Мы хотели бы поделиться с фанатами Брюса, что в последнее время он испытывает некоторые проблемы со здоровьем, а недавно у него диагностировали афазию (расстройство речи. – Прим. ред.), которая влияет на его когнитивные способности. В связи с этим Брюс отказывается продолжать карьеру, которая так много значит для него", – написала она.
Супруга отметила, что это тяжелое время для семьи Уиллисов, и добавила, что они ценят поддержку, которую им оказывают фанаты актера.
Слухи о том, что Брюс Уиллис может в скором времени завершить актерскую карьеру, появились еще в середине марта. Уточнялось, что из-за провалов в памяти с артистом стало тяжело работать. Режиссер Мэтт Эскандари, который работал с Уиллисом над четырьмя фильмами, рассказывал, что видит, как тот теряет здоровье прямо на глазах.
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