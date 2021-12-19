Экс-чемпион мира по боксу Проводников объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Экс-чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Руслан Проводников заявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Я хочу сказать, что завершил карьеру! Мне такой путь был дан судьбой! Спасибо за все", – написал спортсмен.
Накануне в столице в первой полусредней весовой категории раздельным решением судей Проводников победил экс-претендента на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинова в поединке по правилам бокса в рамках бойцовского благотворительного вечера.
В активе Проводникова 25 побед (18 нокаутов) и пять поражений (0 нокаутов) на профессиональном ринге. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний профессиональный поединок провел в 2016 году.
Ранее о завершении боксерской карьеры сообщил бывший временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и бывший регулярный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин. В активе Поветкина 36 побед, три поражения и одна ничья на профессиональном ринге. Будучи олимпийским чемпионом 2004 года, он дважды участвовал в поединках с полноценными чемпионами мира.
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