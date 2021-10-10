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Спорт

16:15

Неймар думает о завершении карьеры в сборной Бразилии после ЧМ-2022

спорт за рубежом

Фото:AP Photo/Christophe Ena

Нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что думает о завершении карьеры в сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на DAZN.

По словам Неймара, он не уверен, что ему хватит сил и духа продолжать играть.

"Так что я сделаю все для того, чтобы хорошо выступить, сделаю все, чтобы выиграть титул со своей страной, чтобы осуществить мою самую главную мечту детства. Надеюсь, у меня получится", – сказал футболист.

29-летний спортсмен начал карьеру в бразильском "Сантосе", а в 2013 году перешел в "Барселону". За "ПСЖ" Неймар выступает с 2017 года.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Словакию в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

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