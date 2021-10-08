Сборная Франции победила Бельгию в полуфинале Лиги Наций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная Франции по футболу победила команду Бельгии в полуфинальном матче Лиги Наций.

Игра прошла на стадионе в Турине. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу французов.

По ходу матча команда Франции проигрывала со счетом 0:2. Позднее на мячи бельгийцев Янника Карраско (37-я минута) и Ромелу Лукаку (40) французы ответили голами Карима Бензема (62), Килиана Мбаппе (69) и Тео Эрнандеса (90).

Таким образом, сборная Франции вышла в финал турнира.

Заключительный матч состоится 10 октября в Милане. Соперником французов станет сборная Испании. В этот же день команда Италии сыграет за третье место с Бельгией.

Накануне сборная Италии проиграла команде Испании в полуфинальном матче Лиги Наций.

Игра прошла на стадионе в Милане. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу испанцев.