Сборная России по футболу поднялась на 37-ю строчку в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге национальных команд ФИФА. Его обновленная версия опубликована на сайте федерации.

В сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года российские футболисты сыграли вничью со сборной Хорватии (0:0) и одержали верх над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

Три встречи отборочного раунда сборная России провела под руководством Валерия Карпина, которого назначили главным тренером команды 23 июля.

Следующий матч россияне сыграют 8 октября – футболистам предстоит встретиться со сборной Словакии. Первая встреча в Трнаве закончилась поражением российской команды со счетом 1:2.