Как сборная России по футболу обыграла команду Мальты

Сборная России обыграла команду Мальты в матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу. Поединок закончился со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему качество игры нашей сборной оказалось гораздо хуже результата.



Вот сентябрьский цикл под руководством Валерия Карпина и подошел к концу. И тут удивительным образом разделились две стороны, казалось бы, одного явления. Потому что результат в этих трех встречах получился более чем приемлемым: семь очков в матче с Хорватией, Кипром и Мальтой – вряд ли сборная образца Станислава Черчесова смогла бы лучше.

Но само содержание игры оставило целый ряд вопросов. Российские футболисты в этом отрезке из трех поединков часто допускали нелепые ошибки в обороне, обрезали в совсем необязательных ситуациях и только чудом не пропустили ни одного мяча. А атакующая линия хоть и стала куда агрессивнее, но порой просто транжирила моменты, нанося удары из заведомо неудачных позиций.

Безусловно, сейчас все еще сложно оценить работу Валерия Карпина, потому что за десять дней в сборной построить новую и, самое главное, сыгранную команду почти нереально. Тем более что сейчас новый тренер, в отличие от своего предшественника, активно пробует наигрывать разных футболистов и даже выбирает разных капитанов – в третьем матче повязку получил Федор Смолов.

Все это определенно пойдет на пользу будущей сборной. Но в реалиях "здесь и сейчас", где нужно решать задачи по выходу из группы, а значит, нужен четкий и по возможности максимально положительный результат, такие эксперименты ожидаемо приводят к несыгранности, а следовательно, и ошибкам.



Матч с Мальтой стал третьим за неделю и логично оказался худшим по качеству игры – еще после встречи с Кипром главный тренер сборной России говорил, что функциональное состояние игроков далеко от идеального. Впрочем, даже не очень удачная игра с киприотами в конечном счете принесла очки – во многом благодаря еще более грубым ошибкам соперника.



Поединок против мальтийцев в этом смысле оказался похож на матч с их соседями по Средиземному морю. На десятой минуте "крестоносцы" сами себе "привезли": защитник под прессингом отдал слишком слабый пас на голкипера, позволив прямо перед воротами перехватить и переправить мяч в ворота Федору Смолову – для него этот гол стал первым с 2019 года.



Однако после забитого мяча игра у сборной России не то чтобы ладилась. Более того, пас Далера Кузяева на Гилерме под конец первого тайма едва не привел к точно такому же голу, как у Смолова, только уже в наши ворота. Во втором тайме Мальта серьезно прибавила и имела несколько великолепных шансов сравнять счет.

Один из самых опасных моментов случился на 61-й минуте: Люк Монтебелло после длинного заброса получил мяч на правом краю штрафной, в касание скинул снаряд на Джозефа Мбонга, а тот с ходу пробил по воротам сборной России – к счастью, успел сложиться и потащил удар Гилерме.

Впрочем, насколько было опасным нападение мальтийцев для наших ворот, настолько же оборона островитян оказалась опасна для своих. Помимо гола, целиком организованного защитником Стивом Боргом, в первом тайме Зак Мускат неудачно срезал мяч после заброса Максима Осипенко в сторону штрафной и чуть не отправил его в ворота.

Во втором тайме все тот же Мускат хотел отдать пас на голкипера, но едва не забросил мяч ему за шиворот. Однако поставленной цели смог добиться Райан Камензули – на 82-й минуте полузащитник сыграл рукой в штрафной, после чего главный арбитр поставил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Зелимхан Бакаев, для которого этот гол стал первым за сборную.

Дебютным мог стать и гол Максима Осипенко, который после розыгрыша углового от все того же Бакаева в компенсированное время протолкнул мяч в ворота, но защитник выбил его с ленточки. С телевизионных камер показалось, что снаряд полностью пересек линию. Но видеоассистенты рефери посчитали, что это не так, и главный арбитр не стал фиксировать взятие ворот.



Несмотря на это, сборная России добилась уверенной с точки зрения счета победы и теперь имеет в активе 13 очков. Столько же у команды Хорватии, которая обыграла Словению со счетом 3:0. Однако из-за разницы забитых и пропущенных мячей наша сборная опустилась с первой на вторую строчку в турнирной таблице группы H.



Следующий матч у нашей сборной состоится только через месяц – футболистам предстоит сыграть со Словакией. Первая встреча в Трнаве закончилась поражением российской команды со счетом 1:2. Тяжело сказать, в каком состоянии подойдет сборная Валерия Карпина к ответной игре и сможет ли взять в ней реванш.

Но, во всяком случае, второй поединок со словаками пройдет на нашем поле, что уже добавляет уверенности в собственных силах. Ведь фактор домашних трибун, как мы уже не раз убеждались, сильно поддерживал сборную России в играх с более или менее равными соперниками. Возможно, в этой встрече план Валерия Карпина и начнет обретать явные очертания.

