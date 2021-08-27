Почему Криштиану Роналду вернулся в английский "Манчестер Юнайтед"

27 августа английский "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе в клуб нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему португалец решил покинуть туринский клуб и по какой причине выбрал для перехода свою бывшую команду.



Вот и состоялся еще один громкий переход этого лета. Казалось, что главный футбольный трансфер последних лет (если не последнего десятилетия) мы уже увидели, когда Лионель Месси решил переехать из Барселоны в Париж.

Но не тут-то было – внезапно напомнил о себе Криштиану Роналду. Трансфер аргентинца возник почти что из воздуха: пожалуй, что большинство каталонских болельщиков – даже те, что были погружены в сложности и тонкости переговоров Месси и клуба – не могли поверить, что Лео и "Барселона" в конце концов не смогли договориться. Это была настоящая драма.



Уход Криштиану из "Ювентуса" тоже состоялся неожиданно. Но никакой драмы тут не было: португалец по собственной воле покинул команду, в которой провел не два десятка лет, а всего три года.



Как сказал об этом главный тренер "бьянконери" (черно-белых) Массимилиано Аллегри, "это всего лишь часть жизни". Так почему же Роналду решил уйти из "Ювентуса"?

На самом деле однозначно сказать сложно, да и вряд ли сам Криштиану назовет причину – во всяком случае, в ближайшее время. Очевидно, что у него совсем не заладилось в Турине. Португалец сильно сбавил в качестве и реализации моментов, а его грозный удар со штрафного превратился в тему для бесконечных шуток и наглядной иллюстрацией фразеологизма: разбег на рубль – удар на копейку.

Да и со своей главной задачей – победой в Лиге чемпионов (ЛЧ) – Роналду тоже так и не справился. В конечном счете ближе всего к заветному кубку “Ювентус” оказался в 2017 году, когда Криштиану еще играл за мадридский "Реал" и встречался с туринцами в финале ЛЧ.

Португалец тогда отметился дублем и помог обыграть "Старую Синьору" со счетом 4:1. Спустя год Роналду выиграет очередной титул с "Реалом" и перейдет в "Ювентус". По иронии судьбы с тех пор ни он вместе с туринской командой, ни мадридский клуб в финале Лиги чемпионов больше не появлялись.

Да, Роналду в "Ювентусе" выиграл два чемпионата Италии. Но проще сказать, кто за последнее десятилетие в составе "бьянконери" этого не делал. К слову, именно при Криштиану прервалась гегемония туринского клуба в Серии А, и чемпионом Италии впервые с 2011 стал не "Ювентус".

Конечно, совсем неправильно винить в этом лично Роналду, но наверняка, будь он в лучших кондициях, подобного бы не произошло. А для выдающейся игры образца мадридского "Реала" португальца и покупали. К тому же с возвращением Массимилиано Аллегри в "Ювентус", Криштиану начал переживать за свое место в стартовом составе. Вероятно, все это в сумме и сложилось в намерение покинуть Турин.



Вот только желающих купить футбольную звезду оказалось не так уж много. ПСЖ хоть и был готов на трансфер, но только что серьезно потратился на Месси. А для того, чтобы провернуть еще одну подобную сделку, парижанам для начала нужно было продать Килиана Мбаппе – иначе они совсем никак не пролезли бы в финансовый "фэйр-плей".



Здесь на горизонте замаячил "Манчестер Сити". Вариант казался бредовым: все-таки Роналду играл за "Юнайтед", да и в интервью уже после ухода из состава "красных дьяволов" Криштиану не раз говорил о том, что ни за какие деньги не готов перейти в "Сити". Но тем не менее слухи все больше и больше походили на правду: португалец попрощался с "Ювентусом", вылетел в Манчестер и подписал контракт с "Юнайтед".

Что это было? Правда ли Роналду собирался перейти в "Сити"? Или все это было большой уловкой, чтобы вернуться в стан МЮ? Каким образом "Манчестер Юнайтед", который уже выложил более 100 миллионов евро в это трансферное окно за Джейдона Санчо и Рафаэля Варана, смог подписать еще и португальца? Ни на один из этих вопросов нет четкого ответа.

Как утверждают британские СМИ, "Манчестер Юнайтед" включился в переговоры по Криштиану, когда в дело вмешался бывший наставник манкунианцев сэр Алекс Фергюсон. Якобы он обсудил трансфер с самим игроком, убедив того о возвращении в бывший клуб. Если это так, то английский тренер, даже уйдя на пенсию, сумел в очередной раз вписать свое имя в историю. А МЮ неожиданно для себя вернул свою главную звезду последних двух десятилетий.