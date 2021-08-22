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22 августа, 23:24

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Как столичный "Локомотив" благодаря дублю Смолова обыграл "Краснодар"

"Локомотив" раскатал "Краснодар". Как железнодорожники попали в тройку лидеров РПЛ
спорт

Локомотив" в матче пятого тура Российской Премьер-лиги на своем поле обыграл "Краснодар". Встреча завершилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как железнодорожники ворвались в топ-3 чемпионата, а Смолов возглавил список главных бомбардиров.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На старте сезона некоторые футбольные эксперты уже похоронили "Локомотив": якобы клуб разваливается, в команде большие проблемы с финансами, игроков массово распродают. Но эти выводы, основанные на слухах и домыслах, оказались преждевременными.

"Локо" (во всяком случае внешне) все еще далек от каких-либо кризисов, а масштабный уход футболистов, который анонсировали различные инсайдеры, ограничился одной-единственной продажей Гжегожа Крыховяка в "Краснодар". Да, история с точки зрения имиджа "Локомотива" вышла, мягко говоря, неоднозначной. Ведь, по словам поляка, решение о трансфере было принято за его спиной, и новые люди в руководстве железнодорожников повели себя не по-мужски.

Но как бы там ни было, своей невыразительной игрой после перехода в стан "быков" Крыховяк доказал, что желание Ральфа Рангника, Томаса Цорна и других функционеров красно-зеленых разгрузить зарплатную ведомость оказалось не таким уж неправильным. Конечно, Крыховяк мог (и даже должен был) показать сверхмотивацию в игре против "Локо". Однако этого так и не случилось. Зато устроил бенефис против своего бывшего клуба Федор Смолов.

Последнюю неделю фамилия нападающего "Локо" активно обсуждалась в контексте невызова в сборную Артема Дзюбы. Возможно, у кого-то могли возникнуть сомнения насчет кандидатуры Федора, но матч с "Краснодаром" лишний раз продемонстрировал, что девятый номер железнодорожников – лучший российский нападающий прямо сейчас.

Благодаря его усилиям "Локомотив" повел уже на седьмой минуте. Федор начал перспективную контратаку, отдав пас на Рифата Жемалетдинова, и сам же ее и завершил: получил от 17-го номера передачу на правом краю штрафной и от штанги филигранно закатил мяч в ворота. До перерыва железнодорожники еще несколько раз могли увеличить счет.

Сначала великолепный шанс был у Виталия Лисаковича, а затем неплохо пробил Франсуа Камано. Но в итоге вновь забил Смолов. На 33-й минуте "Краснодар" провалился в защите, позволив Жемалетдинову убежать в контратаку и отдать пас в центр на никем не прикрытого Федора. А Смолову оставалось лишь переиграть Матвея Сафонова, что он и сделал.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Во втором тайме у "Краснодара" получилось немного собраться. На 67-й минуте после углового Кайо опасно угодил в штангу. А на 71-й минуте "быки" все же отыграли один гол: Виктор Классон отдал красивый проникающий пас в штрафную на Джона Кордобу, а колумбиец не менее красиво развернулся и в падении отправил мяч мимо Гилерме.

Тем не менее больше забить "Краснодар" не сумел. Для команды Виктора Ганчаренко поражение от "Локо" стало уже третьим в этом сезоне. У железнодорожников, напротив, пока беспроигрышная серия: в пяти турах три победы и две ничьи. А Федор Смолов с пятью голами единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

Но что более важно, "Локомотив" благодаря осечкам "Зенита", "Рубина" и "Сочи" поднялся в тройку лидеров, сравнявшись по очкам с петербуржцами и казанцами и отставая на один пункт от "Динамо". Бело-голубые на этой неделе обосновались на первой строчке таблицы после победы над "Уралом".

Команда Сандро Шварца сейчас на отличном ходу (не считая поражения от "Ахмата") и вполне претендует на медали при такой игре в долгосрочной перспективе. Как и подопечные Марко Николича. По иронии судьбы, уже в следующем туре динамовцам предстоит встретиться с железнодорожниками и поспорить за лидирующие позиции. А заодно Федору Смолову и Константину Тюкавину за место в основе сборной.

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