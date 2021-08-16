Кто из футболистов вошел в обновленный состав сборной России

16 августа Российский футбольный союз объявил предварительный список игроков, которые примут участие в ближайших матчах отборочного цикла чемпионата мира в Катаре. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему в этой заявке не оказалось Артема Дзюбы и Александра Соболева и других кадровых перестановках.



Началось то, чего так долго ждали многие болельщики сборной России: Валерий Карпин, месяц назад пришедший на смену Станиславу Черчесову, начал перекраивать состав национальной команды. Не то чтобы этим не занимался предыдущий главный тренер сборной... Хотя, именно этим он и не занимался.

Возможно, по причине отсутствия ротации все с таким удивлением и опаской восприняли то, что в заявку не попал многолетний капитан национальной команды Артем Дзюба. Неужели обострился старый конфликт, и теперь игроку "Зенита" заказан путь в сборную? Вовсе нет. Просто произошло то, что и должно было произойти.



Дзюба в последнее время не попадает даже в основу на матчи сине-бело-голубых. По какой причине он сидит на скамейке запасных у Сергея Семака – это уже другой вопрос. Но логика у Валерия Карпина проста – не выходишь в стартовом составе своего клуба, значит и для сборной пока не годишься.



Так или иначе, на пресс-конференции Валерий Георгиевич снова отметил, что никаких проблем с Дзюбой у него нет (совсем недавно они как раз обсуждали будущее Артема в национальной команде), и при желании теперь уже экс-капитан может вернуться в состав сборной. Но для этого нужно будет проявить себя. Вызовы за былые заслуги и красивые глаза закончились.



То же самое, отчасти, касается и Александра Соболева. Нападающий "Спартака" в первых турах Российской Премьер-лиги был не столь хорош, поэтому Валерий Карпин предпочел Соболеву и Дзюбе Федора Смолова и Константина Тюкавина. Первый заслуженно вернулся в состав сборной после великолепной игры за "Локомотив" на старте сезона. Чего только стоит незасчитанный, но от этого не менее красивый гол "Зениту" почти с нулевого угла.

Тюкавин же был вызван впервые: 19-летний форвард "Динамо" стал открытием еще в прошлом сезоне, поэтому его появление тоже давно напрашивалось. Третьим нападающим в списке Карпина стал Антон Заболотный. Герой интернет-мемов удивительным образом превратился в важнейшего игрока нынешнего ЦСКА и закономерно получил вызов в сборную.

Серьезно освежил Валерий Карпин и заднюю линию. Так, в заявке появились Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи") и Максим Осипенко ("Ростов").



Несмотря на то, что эти футболисты ранее либо вообще не вызывались в сборную, либо вызывались, но не появлялись на поле, все четверо в теории способны усилить оборону национальной команды.



Особенно перспективным выглядит 22-летний Магкеев, который прочно закрепился в основе "Локомотива" и продолжает прогрессировать. Что касается полузащиты, то тут небольшим сюрпризом стало возвращение Александра Ерохина ("Зенит") и Зелимхана Бакаева ("Спартак"). Впрочем, оба отлично начали этот сезон. Ерохин и вовсе вырвался в главные бомбардиры РПЛ, наряду с Сердаром Азмуном.



Еще одна неожиданность – это список голкиперов. За него, как недавно объяснял Карпин, отвечает не он, а тренер вратарей Виталий Кафанов, которого он привел с собой из "Ростова". Выбор 61-летнего специалиста оказался интересным: Матвей Сафонов и Антон Шунин не получили приглашение в сборную, Юрий Дюпин сохранил свое место, а Гилерме вернулся в состав. Но главное – впервые был вызван Александр Максименко.

Голкипер "Спартака" – один из ключевых игроков нынешнего состава красно-белых, который был основным на молодежном Евро и уже давно заслуживал попасть в главную сборную. А вот почему в заявке оказался Сергей Песьяков – это большой вопрос. Видимо, Кафанов уверен, что голкипер "Ростова" сильнее Шунина и Сафонова. Но кто при таких раскладах будет первым номером, пока непонятно.

