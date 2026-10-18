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18 октября, 03:47

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Инфекционист Ермолаева опровергла миф о том, что антибиотики "убивают" иммунитет

Врач раскрыла, что антибиотики на самом деле делают с организмом

Фото: depositphotos/oskaphoto

Антибиотики не разрушают иммунную систему напрямую, а ослабление организма во время болезни чаще связано с воздействием самой инфекции. Об этом ТАСС рассказала инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета, заместитель директора Научно-исследовательского института туберкулеза Юлия Ермолаева.

По словам врача, антибиотики могут влиять на защитные силы организма косвенно. В частности, препараты широкого спектра действия способны нарушать баланс кишечной микрофлоры. Это иногда приводит к антибиотико-ассоциированной диарее, а в редких случаях – к тяжелой инфекции, вызванной бактерией Clostridioides difficile, которая может представлять угрозу для жизни.

Изменения кишечной микрофлоры обычно обратимы, однако иногда они повышают риск вторичных инфекций. Ермолаева подчеркнула, что потенциальный вред связан в том числе с неправильным применением препаратов.

Риски возрастают, если антибиотик назначают при вирусном заболевании, против устойчивого к нему возбудителя или с нарушением дозировки и продолжительности курса. В таких ситуациях лечение может оказаться неэффективным, болезнь – затянуться, а вероятность нежелательных реакций – увеличиться.

По словам инфекциониста, универсальной безопасной нормы по количеству курсов или дням приема антибиотиков не существует. Продолжительность лечения зависит от вида инфекции, возбудителя, возраста пациента и сопутствующих заболеваний. Определять ее должен врач.

Восстановление кишечной микрофлоры после приема антибиотиков может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. У здоровых взрослых после короткого и правильно проведенного курса легкие расстройства пищеварения обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней после отмены препарата.

Ранее Ермолаева предупредила, что некоторые реакции на антибиотики могут угрожать жизни, хотя пациенты порой воспринимают их как обычные побочные эффекты. К опасным симптомам относятся затрудненное дыхание, отек гортани или лица, обширная сыпь с высокой температурой, спутанность сознания, сильная диарея с кровью и резкое сокращение объема мочи.

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