Врач Ермолаева: отек лица может быть признаком опасной реакции на антибиотики

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Некоторые реакции на антибиотики могут представлять прямую угрозу жизни, однако пациенты иногда принимают их за обычные побочные эффекты. О симптомах, при которых нельзя откладывать обращение за экстренной помощью, в беседе с ТАСС рассказала инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета, заместитель директора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева.

По словам специалиста, реакции на антибиотики можно разделить на три основные группы. Первая – побочные эффекты, которые обычно предсказуемы, описаны в инструкции к препарату и могут усиливаться при повышении дозировки.

Вторая группа – аллергические реакции, возникающие из-за ответа иммунной системы на лекарство. Их проявления варьируются от легкой кожной сыпи до анафилактического шока.

К третьей группе относятся отравления и токсическое поражение органов. В таких случаях препарат может повреждать печень и костный мозг, а также вызывать нарушения сердечного ритма.

Ермолаева перечислила симптомы, требующие немедленной медицинской помощи. Среди них – затрудненное дыхание, отек гортани или лица, обширная сыпь на фоне высокой температуры, спутанность сознания, тяжелая диарея с кровью и резкое уменьшение количества мочи. При появлении любого из этих признаков необходимо вызвать скорую помощь, не дожидаясь планового приема у врача.

Восстановление после курса антибиотиков может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. Срок зависит от конкретного препарата и состояния пациента. При этом у здоровых взрослых легкие расстройства пищеварения обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней после отмены лекарства.

Ранее сообщалось, что центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первую в мире тест-систему, которая позволяет быстро выявлять ген устойчивости бактерий к антибиотикам. Речь идет о гене mecA, который делает бактерии невосприимчивыми к метициллину и другим препаратам группы бета-лактамов.