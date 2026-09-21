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22 сентября, 19:10

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Врач Митрохин: тест на устойчивость к антибиотикам сократит время лечения пациентов

"Не зависим от санкций": первый в мире тест на устойчивость к антибиотикам создали в РФ

В Роспотребнадзоре сообщили о создании первого в мире CRISPR-теста для выявления устойчивости бактерий к антибиотикам. Как он работает и что способен изменить в диагностике, разбиралась Москва 24.

"Получат помощь гораздо быстрее"

Фото: depositphotos/kasto

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первую в мире тест-систему, которая позволяет быстро выявлять ген устойчивости бактерий к антибиотикам, сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о гене mecA, который делает бактерии невосприимчивыми к метициллину и другим препаратам группы бета-лактамов. Набор реагентов получил название AmpliSens mecA CRISPR.

В настоящее время при подозрении на бактериальную инфекцию врач сначала назначает препараты широкого спектра действия и параллельно берет материал на бактериологический посев. Для получения результатов должно пройти от 48 часов до 10 дней, и все это время пациент может получать неэффективное лечение.

Новый тест предназначен для анализа спинномозговой жидкости у пациентов с подозрением на инфекции, вызванные устойчивыми бактериями. Его чувствительность сопоставима со стандартным ПЦР-анализом или может даже его превосходить, сообщила "Российская газета" со ссылкой на НИИ эпидемиологии.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что факт регистрации теста говорит о том, что Россия вырывается в лидеры в этой области.

Это самое лучшее, что может быть: не зависим от санкций, можем использовать собственный тест, и он будет прописан в клинических рекомендациях. На основании разработки пациенты станут получать помощь гораздо быстрее и точнее. За каждой такой системой стоит оборудование и производство, поэтому это очень хороший задел.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Созданная платформа универсальна, и в будущем на ее основе станет возможна диагностика скрытых вирусных нагрузок и выявление редких мутации при онкологии, добавили ученые.

Своевременное лечение

Фото: 123RF.com/sinhyu

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, заведующий отделом клинической фармакологии городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Сергей Митрохин в разговоре с Москвой 24 пояснил, что метициллинрезистентный золотистый стафилококк в ходе мутаций приобрел устойчивость практически ко всем бета-лактамным антибиотикам.

"А это не меньше 70 процентов всех подобных препаратов на российском рынке – пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы. Если такая бактерия вызывает инфекцию, человек оказывается практически беззащитен: лечить его обычными средствами нельзя, нужны препараты других групп", – сказал специалист.

Он напомнил, что врач заранее не знает об устойчивости организма пациента к антибиотикам. К нему приходит человек с симптомами острого воспалительного процесса и специалист назначает что-то из бета-лактамных препаратов, которые не могут сработать.

"Существует правило третьего дня оценки эффективности антибактериального препарата: антибиотик – это не гормон, он сразу действовать не может, нужно время, чтобы накопилась достаточная концентрация в очаге инфекции. И вот через 48–72 часа врач видит, что эффекта нет, симптомы воспаления остаются, и он вынужден менять препарат на другой", – отметил Митрохин.

В результате задержка оборачивается для пациента не только лишними днями болезни, но и увеличением рисков осложнений, а также дополнительными затратами, добавил эксперт.

Если взять тест, через два-четыре часа есть ответ: обычный стафилококк или MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк. – Прим. ред.).
Сергей Митрохин
доктор медицинских наук

Принимая антибиотики бесконтрольно, человек губит свою нормальную микрофлору, а, оставляя резистентные штаммы, получает дисбактериоз, предупредил Митрохин.

"Лечить простуду антибиотиками бессмысленно и бесполезно – нужны противовирусные препараты, которых сейчас достаточно много. В ином случае человек вызывает развитие устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий", – уточнил специалист.

И самое тревожное, по словам Митрохина: штаммы, которые раньше назывались госпитальными, потому что циркулировали в стационарах, сейчас встречаются в амбулаторной практике – кишечная палочка, пневмококк и другие. Они вызывают тяжелые внебольничные пневмонии, которые дома не лечатся. Человека приходится госпитализировать и назначать массивную антибактериальную терапию, заключил врач.

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Веткина Анастасия

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