В Армении заявили, что Европа использует республику для конфронтации с Россией

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Страны Европы заинтересованы в Ереване исключительно как в инструменте для противостояния с Москвой. Такое мнение выразил депутат армянского парламента от оппозиционного блока "Армения" Севак Хачатрян, передает РИА Новости.

По его словам, власти республики не осознают, что Европа готова взаимодействовать с Арменией только до тех пор, пока это позволяет нанести ущерб России или полностью развести их по разным сторонам.

Хачатрян также предупредил, что ухудшение отношений с Россией может привести к росту цен на поставляемый в Армению газ. Он напомнил, что председатель Центрального банка республики Мартин Галстян в этом случае спрогнозировал апокалиптическую ситуацию для экономики страны.

Депутат добавил, что армянское руководство сейчас "выпрашивает" газ у других государств. Однако, подчеркнул он, по той цене, по которой топливо получают потребители в настоящий момент, его уже не будет.

Ранее Россия приостановила поставки природного газа в Армению в связи с ремонтом газопровода "Северный Кавказ – Закавказье". В "Газпром Армения" уточняли, что работы продлятся до 25 сентября, а на период ремонта потребности республики планировалось покрывать за счет внутренних запасов и поставок из Ирана.

