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08 сентября, 16:30

Политика

Армения подала жалобу в ЕАЭС на ограничения России по импорту товаров

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Армения направила жалобу в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на введенные Россией ограничения в отношении поставок армянских товаров. Об этом сообщил заместитель министра экономики республики Тигран Гаспарян.

По его словам, Ереван считает, что данные меры не соответствуют соглашениям и принципам ЕАЭС. Армения рассчитывает на снятие ограничений с помощью механизмов, действующих в рамках союза.

Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства – члены ЕАЭС. Глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что причиной является отсутствие должных проверок качества у производителей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян просил Владимира Путина снять ограничения. Он также подчеркивал, что нерешение этого вопроса может стать началом конца ЕАЭС. По его мнению, теперь Ереван имеет законное право искать альтернативы союзу.

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