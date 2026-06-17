В Россельхознадзоре заявили, что запрет армянской продукции не связан с политикой

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Запрет продукции из Армении связан с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Журналисты обратили внимание, что Ереван называл подобные решения Москвы политизированными. Данкверт отметил, что не знает ни одного лидера страны, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но, как заверил чиновник, в этом случае речь идет исключительно о проблемах организации производства и контроля качества.



"Там большое количество мелких фермеров, которые выращивают продукцию и поставляют ее на экспорт. Но между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля и кооперации <...> Контролирующие органы должны проверить огромные объемы продукции. Физически это невозможно", – посетовал глава ведомства.

Он уверен, что контроль должен быть не на границе, а на этапе производства. По словам главы Россельхознадзора, у ведомства есть многолетняя история работы с предприятиями, зачастую насчитывающая 15–18 лет, результаты исследований и данные по нарушениям.

В случае тех или иных нарушений они оцениваются в контексте всей работы поставщика, поэтому часто ограничения касаются конкретных предприятий, а не всех стран. Но если проблема оказывается системной, то начинается работа контрольных органов государств.

Россельхознадзор с 30 мая приостановил ввоз из Армении свежих помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Затем ограничения коснулись свежего винограда и косточковых плодов, в том числе вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов.

С 3 июня ведомство ограничило ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов, а с 12 июня – ввоз подкарантинной продукции из Армении.

Из-за проблем с поставками своей продукции на российский рынок Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию, попросив рассмотреть вопрос действующих ограничений и барьеров в рамках предусмотренных процедур.

