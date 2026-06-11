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11 июня, 17:43

Политика

Пашинян назвал возможное повышение РФ цен на газ нарушением договора

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Возможное повышение цен на газ со стороны России будет нарушением договора. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"У нас долгосрочный договор, и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет не договорным поведением", – цитирует его РИА Новости.

По словам премьера, Ереван рассматривает все возможные исходы. Пашинян отметил, что Армения планирует обсуждать все проблемы с РФ "в братской, дружеской атмосфере, без полемики и нервов".

Он также назвал Владимира Путина рациональным человеком, опирающимся на факты.

В мае официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва уведомила Ереван о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов при вступлении Армении в Евросоюз.

Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что Армения намерена диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей и транспортные коридоры, отказавшись от зависимости от единственного направления. Он указал, что в скором времени по территории республики будет проложен транзитный газопровод. Это позволит Армении получать природный газ в качестве платы за транзит.

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