27 мая, 15:25

Захарова: Россия уведомила Армению о возможности денонсации соглашения по газу

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае, если страна вступит в Евросоюз, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала слова министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна о том, что ведомство не получало от Минэнерго России никаких письменных обращений о возможном прекращении действия соглашения о поставках газа.

Захарова отметила, что вопрос касается межведомственного взаимодействия в Армении. Также она подчеркнула, что Худатян может обратиться в МИД, чтобы получить информацию о поступивших документах.

Ранее СМИ писали, что Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению в случае продолжения курса Еревана на сближение с ЕС.

Как отмечал зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается ввести страну в Евросоюз, при этом пытаясь сохранить выгоды от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он выразил мнение, что население республики может отвернуться от Пашиняна, если произойдет переход на европейские цены на газ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что ему ничего не известно о возможной денонсации газовых соглашений. Данный вопрос он переадресовал в "Газпром".

