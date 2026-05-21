Шойгу заявил, что действия Армении противоречат духу союзничества с Россией

Правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время заседания специальной рабочей группы СБ.

Он указал, что Ереван на регулярной основе присоединятся к позиции Евросоюза в рамках международных дискуссий. Кроме того, стратегическим партнером Армении в 2025–2026 годах стал ряд недружественных РФ стран.

"Соглашение с ними подразумевает в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения", – добавил Шойгу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Россией и делать что-то во вред интересам Москвы. Он отметил, что с Владимиром Путиным его связывают дружеские отношения, и подчеркнул, что Армения относится к России очень тепло.

В МИД РФ указали, что Армения не сможет одновременно состоять в Европейском союзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Москва выступает за наступление ясности относительно того, куда движется Ереван, но конкретики пока нет.