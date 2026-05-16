Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 11:23

Политика

Володин указал на риски для Армении при возможном выходе из ЕАЭС

Фото: 123RF.com/elarturo

Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может привести к серьезным экономическим последствиям для республики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

"По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15–20% ВВП – не менее 5 миллиардов долларов", – написал депутат.

По его словам, за 10 лет членства в ЕАЭС ВВП Армении вырос в 2,5 раза. Также республика получила доступ к общему рынку и льготные условия поставок энергоресурсов.

Володин напомнил, что 25% экспорта Армении приходится на Россию. Однако на фоне обсуждений курса на сближение с Евросоюзом товарооборот в 2025 году сократился на 45,4%. Работающие в Армении граждане РФ начали закрывать бизнес и покидать страну.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что в ходе переговоров Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном были расставлены все точки над "i".

В свою очередь, Пашинян указывал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС внезапно, этот шаг будет спланированным. При этом Армения пока не планирует обсуждать возможный выход из организации.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика