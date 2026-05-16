Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к Москве в субботу, 16 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр.

Ранее глава города сообщил о еще одном дроне, летевшем к столице.

На фоне атаки БПЛА в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.