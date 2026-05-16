Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 08:15

Спорт

Юбилейная эстафета по Садовому кольцу проходит в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве стартовала юбилейная эстафета по Садовому кольцу. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 15 тысяч человек.

В программу входят дистанция 15 километров в индивидуальном зачете и традиционная командная эстафета.

Как отметил основатель "Бегового сообщества" и директор эстафеты Дмитрий Тарасов, впервые за всю историю в эстафете принимают участие представители около 400 столичных команд.

"Занятия спортом и бегом являются одной из возможностей лучше себя чувствовать, делиться хорошими впечатлениями с друзьями и хорошо проводить время. <…> Хотелось бы отметить, что в эстафете принимает участие большое количество молодeжи", – сказал он.

Участники стартовали от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, финиш находится около Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького на улице Крымский Вал. На дистанции находятся несколько пунктов освежения для участников.

Впервые эстафета по Садовому кольцу состоялась в Москве 2 мая 1922 года. В мае 2025-го состоялось ее возрождение после длительного перерыва.

В связи с проведением эстафеты "Садовое кольцо – 2026" и Московского мотофестиваля в столице действуют ограничения на движение транспорта. До окончания мероприятий будет закрыто движение по Садовому кольцу, а с 12:50 того же дня нельзя будет проехать по внешней стороне магистрали.

Подъезды к некоторым объектам в районе Садового кольца тоже будут закрыты.

Маршруты трамваев в центре Москвы изменятся 16 мая из-за эстафеты

Читайте также


спортгород

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика