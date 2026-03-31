Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по бегу

С 1 апреля в Москве стартуют бесплатные тренировки по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Занятия подходят для спортсменов всех уровней подготовки. Проводить их будут профессиональные тренеры.

По словам тренера Валерии Моисеевой, тренировки проекта посещают как начинающие спортсмены, так и те, кто уже участвует в соревнованиях. При этом новичкам дается возможность заниматься в своем темпе. Главное – внимательно следить за своим состоянием и в случае необходимости всегда обращаться к наставнику.

На занятии Моисеева рекомендовала иметь при себе пластыри, запасные носки, воду и любой фрукт для восстановления уровня глюкозы. Желающим подготовиться к забегам или стать профессионалом также нужны и самостоятельные тренировки.

Тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" обычно проходят рядом с домом. Каждый сезон жителям столицы предлагаются обновленные программы.

Весной этого года все желающие от 18 лет могут посетить занятия по фитнесу, бегу и роллер-спорту. Они пройдут более чем на 60 площадках. А в павильоне "Физкультура и спорт" на ВДНХ есть возможность заняться йогой, зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом.

Ранее сообщалось, что среди москвичей растет популярность массового спорта. Сергей Собянин отметил, что все больше горожан участвуют в массовых физкультурных мероприятиях.

Кроме того, в столице в разы увеличилось число спортивных и плоскостных сооружений. Постоянно проводятся самые разные мероприятия, включая марафоны, веломарафоны, соревнования на воде, в спортивных центрах и комплексах.