Спорткомплекс для занятий водными видами спорта возведут на востоке Москвы

Специалисты проектируют спортивный комплекс "Формула воды" в районе Соколиная Гора на востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, площадь комплекса для занятий водными видами спорта составит порядка 15 тысяч квадратных метров. В дальнейшем там будут проходить соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Также комплексом можно будет пользоваться для общефизической подготовки.

До нового объекта будет удобно добираться – недалеко расположены платформа МЦК Измайлово и станция Арбатско-Покровской линии метро "Семеновская".

Как добавил глава департамента гражданского строительства Алексей Александров, в четырехэтажном спорткомплексе будут открыты 6 бассейнов. У бассейна для прыжков в воду появятся вышки высотой до 10 метров и трамплины до 3 метров.

Также там сделают большой бассейн для соревнований по водному поло и плаванию на дистанции 50 метров. Его оснастят передвижной платформой и подъемным дном для разделения на две части.

Предусмотрен проектом и бассейн для оздоровительного плавания, длина которого составит 25 метров. Трибуны смогут вмещать 700 зрителей одновременно.

Кроме того, сделают и бассейны для обучения детей плаванию. В двух из них будут проводить занятия для юных москвичей до 7 лет, а в одном – от 7 до 10 лет.

Возле плавательного или прыжкового бассейнов будут находиться два зала сухого плавания. Помимо этого, объект оснастят игровым и тренажерным залами. Откроют и буфет для гостей.

Ранее начал работать обновленный спорткомплекс "Южное Бутово" на улице Поляны. Там были отремонтированы фасад и кровля, проведена внутренняя отделка помещений, обновлены инженерные системы и чаши бассейнов, а также установлено новое оборудование.