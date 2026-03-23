Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 марта, 11:11

Спорт

Спорткомплекс для занятий водными видами спорта возведут на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты проектируют спортивный комплекс "Формула воды" в районе Соколиная Гора на востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, площадь комплекса для занятий водными видами спорта составит порядка 15 тысяч квадратных метров. В дальнейшем там будут проходить соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Также комплексом можно будет пользоваться для общефизической подготовки.

До нового объекта будет удобно добираться – недалеко расположены платформа МЦК Измайлово и станция Арбатско-Покровской линии метро "Семеновская".

Как добавил глава департамента гражданского строительства Алексей Александров, в четырехэтажном спорткомплексе будут открыты 6 бассейнов. У бассейна для прыжков в воду появятся вышки высотой до 10 метров и трамплины до 3 метров.

Также там сделают большой бассейн для соревнований по водному поло и плаванию на дистанции 50 метров. Его оснастят передвижной платформой и подъемным дном для разделения на две части.

Предусмотрен проектом и бассейн для оздоровительного плавания, длина которого составит 25 метров. Трибуны смогут вмещать 700 зрителей одновременно.

Кроме того, сделают и бассейны для обучения детей плаванию. В двух из них будут проводить занятия для юных москвичей до 7 лет, а в одном – от 7 до 10 лет.

Возле плавательного или прыжкового бассейнов будут находиться два зала сухого плавания. Помимо этого, объект оснастят игровым и тренажерным залами. Откроют и буфет для гостей.

Ранее начал работать обновленный спорткомплекс "Южное Бутово" на улице Поляны. Там были отремонтированы фасад и кровля, проведена внутренняя отделка помещений, обновлены инженерные системы и чаши бассейнов, а также установлено новое оборудование.

Собянин: четыре спортивных комплекса открыто после реконструкции

Читайте также


спортстроительствогород

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика