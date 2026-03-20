20 марта, 12:07

Спорткомплекс с двумя бассейнами построят на востоке Москвы

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спорткомплекс с двумя бассейнами построят на востоке Москвы. Для этого уже внесены изменения в правила землепользования и застройки в рамках Адресной инвестиционной программы столицы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учреждение появится на земельном участке 0,43 гектара. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 4 тысячи квадратных метров будет включать в себя не только полноценные бассейны, но и зал общей физической подготовки.

"Он сможет одновременно принимать более 100 человек за одну смену, что значительно разгрузит существующие секции и позволит каждому жителю района выбрать удобное время для занятий плаванием или тренировок в комфортных условиях", – отметил вице-мэр.

Выбор площадки для нового объекта обусловлен плотностью населения, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, Восточный район характеризуется многоэтажной застройкой, где проживает много людей. ФОК, который возведут на улице 9 Мая, дополнит базовую инфраструктуру для комфортной жизни горожан, подчеркнул он.

Здание переменной этажности построят по программе "Спорт Москвы". Руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров рассказал, что при проведении работ применят современные технологии и высококачественные материалы.

Комплекс оборудуют для маломобильных москвичей. Для посетителей будут доступны раздевалки с душевыми, зоны отдыха, буфет, а также медицинские, административные и технические помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Ранее в столице открылся обновленный спорткомплекс "Южное Бутово" на улице Поляны. В здании отремонтировали фасад и кровлю, провели внутреннюю отделку помещений, обновили инженерные системы и чаши бассейнов, а также установили современное оборудование.

