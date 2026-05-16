Пожар произошел в Набережных Челнах на площади более 10 тыс "квадратов"

Полимерная продукция загорелась на производственной площадке в Набережных Челнах. Огонь распространился на площади более 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, ЧП случилось на территории ООО "АлтынПолимер-НЧ" на улице Авторемонтной. Площадь пожара в здании составляет 4,5 тысячи квадратных метров, на открытой территории – более 6,3 тысячи.

"Общая площадь пожара – 10 875 квадратных метров. Предварительная причина: самовозгорание полимерной продукции", – говорится в сообщении.

При этом погибших и пострадавших нет. К настоящему моменту огонь удалось локализовать.

Ранее склады автозапчастей загорелись в Уссурийске. Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. К прибытию огнеборцев пламя охватило также открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров.

Позже открытое горение удалось потушить. Огонь не распространился на соседние здания. Обошлось без погибших и пострадавших.

