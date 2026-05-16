16 мая, 12:06

Наталья Сергунина: кинопарк "Москино" открывает сезон показов на свежем воздухе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На центральной площади кинопарка "Москино" начинаются показы фильмов под открытым небом, которые будут проходить весь теплый сезон. Первые из них запланированы на 16-17 и 23-24 мая. На большом экране посетители смогут посмотреть советскую классику и отечественные новинки, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Зрителей ждут картины в разных жанрах: от комедий до научной фантастики. В программе такие ленты, как "Гостья из будущего", "…А зори здесь тихие", "Воздух", – отметила Наталья Сергунина.

Показы бесплатные, понадобится только входной билет на территорию комплекса. Узнать расписание можно на официальном сайте.

Зимой экран был установлен на катке в натурной съемочной локации "Соборная площадь". На нем транслировали золотую коллекцию Госфильмофонда и трейлеры фильмов, снятых в самом кинопарке.

Помимо киносеансов, для москвичей и туристов здесь регулярно проводят творческие мастер-классы, театрализованные представления, выставки, обзорные экскурсии и многое другое. Например, в эти выходные всех желающих приглашают на занятия по дубляжу и управлению цифровым персонажем, фотосессию по мотивам советской комедии "Любовь и голуби", интерактивный квест по сюжету повести "Маленький принц".

Кинопарк "Москино" – часть московского кинокластера, который активно развивают в рамках проекта "Москва – город кино". В его состав также входят Киностудия Горького, сеть кинотеатров, кинокомиссия и кинозавод "Москино".

В 2025 году площадь кинопарка выросла почти в два раза: с 180 до 356 гектаров. На его территории сняли уже более 200 проектов. Среди них – семейные фильмы "Простоквашино" и "Буратино", военная драма "В списках не значился", сериал "Граница миров" и другие.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" откроется летний лагерь "Молодежь Москвы". Лагерь будет работать с июля по август, подать заявку могут горожане в возрасте от 18 до 35 лет.

Формат отбора зависит от тематики смены, поскольку для некоторых выездов достаточно пройти анкетирование и собеседование, для некоторых – нужно предоставить еще и портфолио. Заявку можно подать на портале "Молодежь Москвы".

