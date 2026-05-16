16 мая, 13:35

Происшествия

Два человека пострадали при взрыве на АЗС в Пятигорске

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Два человека пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске. С ними работают врачи, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в МАХ.

По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как уточнил в МАХ глава города Дмитрий Ворошилов, площадь возгорания составляет 1 000 квадратных метров. В связи с этим объявлен повышенный ранг пожара. На месте был сформирован штаб.

В тушении огня задействованы более 50 человек личного состава МЧС РФ и 8 единиц техники.

Взрыв с последующим возгоранием произошел при разгрузке газовоза в Пятигорске 16 мая. Ворошилов уточнял, что ЧП не связано с атакой БПЛА. По предварительным данным, его причиной стало нарушение техники безопасности.

